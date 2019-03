Koning Filip en koningin Mathilde zouden graag nog wat langer in Zuid-Korea blijven. Dat zei de koning dinsdagavond (lokale tijd) in een toespraak in het presidentieel paleis Cheong Wa Dae, het Blauwe Huis. Daar bood president Moon Jae-in zijn Belgische gasten een diner aan ter gelegenheid van hun staatsbezoek aan Korea. “Wij voelen ons eens te meer bevoorrecht hier te gast te zijn… mochten we maar langer blijven!”, verzuchtte de koning na een opsomming van wat Korea zo bijzonder maakt.

Filip noemde de transformatie van het land. “In het Land van de Ochtendkalmte is er voortdurend verandering, langzaam maar zeker. Gebaseerd op een rijke geschiedenis en eeuwenoude tradities kijkt Korea resoluut naar de toekomst”, aldus de koning. Hij roemde de uitzonderlijke moed en veerkracht van de Koreanen die in de loop van hun lange historie veel tegenslagen en ellende hebben meegemaakt.

In zijn toespraak verwees Filip naar het vredesproces en de toenadering die president Moon Jae-in zoekt met Noord-Korea. Ook noemde hij de Belgische bijdrage aan de Korea-oorlog begin jaren vijftig. Eerder op de dag was het Belgische koningspaar naar het Nationale Herdenkingsmonument gegaan om een krans te leggen en zoals de koning zei “alle soldaten die hun leven hebben gegeven en alle slachtoffers van die oorlog” eer te betonen.

Koningin Elisabethwedstrijd

Filip stond ook stil bij de jaarlijkse deelname van “buitengewone, jonge Koreaanse muziektalenten” aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Zijn vrouw koningin Mathilde, beschermvrouw van het concours, was zelf gaan kijken hoe Koreanen muziekonderricht krijgen en was zeer onder de indruk. Volgens de koning had daarnaast K-Pop de harten van veel jonge Belgen veroverd, waarover hij zich verheugde.

De Belgische koning woonde voorafgaand aan het staatsbanket in Seoul ook een seminar bij over ‘slimme steden’. Daar kreeg hij van burgemeester Park Won-soon zoals bij staatsbezoeken gebruikelijk het ereburgerschap van de Koreaanse hoofdstad aangeboden. “Ik ben bijzonder blij dat ik het ereburgerschap van uw prachtige stad mag aanvaarden. Ik beschouw dit mooie gebaar als een teken van echte vriendschap voor ons land en voor zijn hele bevolking”, aldus Filip.