Koning Felipe en koningin Letizia hebben dinsdag op de tweede volledige dag van hun staatsbezoek aan Argentinië los van elkaar een programma afgewerkt. Zo was de koning al vroeg uit de veren voor een werkontbijt met zakenmensen uit zowel Argentinië en Spanje.

Gastland Argentinië had daarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Buenos Aires beschikbaar gesteld en de Argentijnse president Maurico Macri kwam meepraten over zaken als een verdrag tussen de EU en de in Mercosur verenigde Zuid-Amerikaanse landen. Uiteraard kwamen ook de onderlinge economische relaties ter sprake.

Aansluitend ging de koning naar het hoofdkantoor van Telefónica voor een bijeenkomst onder het motto ‘Buenos Aires, buenos ideas’. Felipe sprak daar onder meer over de manier waarop Spanje kan helpen om internationaal vertrouwen van investeerders te winnen voor Argentinië. “Er wordt vaak gezegd dat Argentinië een land is dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, wat waar is; maar het is ook waar, en zeker belangrijker, om erop te wijzen dat het een land is dat rijk is aan menselijke hulpbronnen”, aldus de koning.

Ibero-Amerikaanse alliantie

Koningin Letizia ging op pad met First Lady Juliana Awada en had een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Ibero-Amerikaanse alliantie voor zeldzame ziekten. Letizia zet zich daar in het bijzonder voor in, zo legde Awada uit op Instagram. Bij zeldzame of weinig voorkomende ziekten gaat het om aandoeningen die slechts 1 op de 2000 mensen treffen, en die nog wel eens ondergesneeuwd raken onder de aandacht voor meer breed verspreide ziekten.

Het koningspaar trof elkaar weer voor een ontmoeting met de Spaanse gemeenschap in Argentinië, een van de grootste Spaanse gemeenschappen in Latijns-Amerika. Aan het einde van de dag reizen Felipe en Letizia door naar het Argentijnse Córdoba, waar woensdag de VIIIe internationale conferentie van de Spaanse taal wordt bijgewoond. Officieel maakt het verblijf bij de conferentie, waar ook president Macri wordt verwacht, geen deel uit van het staatsbezoek.