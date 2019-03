De Japanse keizer Akihito heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Unebi Goryō, het mausoleum voor keizer Jimmu in Kashihara. Hij deed dat om volgens Shinto-traditie te melden dat hij van plan is volgende maand af te treden. De keizer, die op het graf een heilige boomtak plaatste, werd bij zijn visite vergezeld door keizerin Michiko.

Volgens de Japanse traditie is keizer Jimmu de grondlegger van het keizershuis. Jimmu zou geleefd hebben van 660 voor de huidige jaartelling tot 585 en zou afstammen van de godin van de zon, Amaterasu. Voor de eerste Japanse keizer is in Kashihara ook een monument op de plek waar hij volgens de overlevering de troon heeft bestegen.

De plechtigheid in Kashihara maakte deel uit van een serie van elf soortgelijke ceremonies die keizer Akihito (85) moet afwerken alvorens hij op 30 april daadwerkelijk afstand kan doen van de Chrysantentroon. Zo ging hij op 12 maart al naar de drie Shinto-heiligdommen op het paleisterrein om de geesten van zijn voorgangers te vertellen over de aanstaande troonswisseling. Ook in april bezoekt hij nog enkele heiligdommen.

Het keizerlijk paar was maandag aangekomen in Kyoto, van waaruit per trein het uitstapje werd gemaakt naar Kashihara.