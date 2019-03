De Luxemburgse groothertogin Maria Teresa straalde dinsdag als nooit tevoren toen ze in het Europees Conventie Centrum in Luxemburg het internationale forum ‘Stand, Speak, Rise Up’ kon openen. De groothertogin heeft daar maanden naar toegewerkt en had een deel van de groothertogelijke familie opgetrommeld om bij de openingssessie aanwezig te zijn.

Zo kwam zelfs haar inmiddels 98-jarige schoonvader groothertog Jean naar het evenement, evenals haar echtgenoot groothertog Henri en tweede zoon prins Félix. Ook de Luxemburgse premier Xavier Bettel was aanwezig en hij was een van de sprekers.

Het forum besteedt aandacht aan geweld tegen meisjes en vrouwen in oorlogs- en strijdgebieden en wil daar een einde aan maken. Een van de hoofdsprekers was de recente winnaar van de Nobelprijs van de vrede, de Congolese dokter Denis Mukwege.

Hij heeft in het door strijd verscheurde Congo veel te maken gehad met verkrachtingen en ander geweld tegen vrouwen. Hij heeft hulp geboden en is er tegenin gegaan – geheel indachtig het motto van de conferentie ‘Rise up’.

Maria Teresa toonde zich geëmotioneerd toen ze haar gehoor toesprak, onder wie ook geweldslachtoffers. “We verenigen ons en steunen uw strijd om een halt toe te roepen aan oorlogsverkrachtingen”, aldus de groothertogin.