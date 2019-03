Prinses Laurentien was dinsdag bij de aftrap van de Alliantie Kinderarmoede. Maar liefst negentig partners ondertekenden een convenant om samen de kinderarmoede in Nederland aan te pakken.

Tijdens de lancering ging Laurentien in gesprek met ervaringsdeskundigen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg de publicatie Samen tegen kinderarmoede, met daarin inzichten over kinderarmoede.

Volgens de alliantie groeien in Nederland 378.000 kinderen en jongeren op in armoede, dat is 1 op de 9 kinderen. De effecten leiden tot gezondheidsklachten op langere termijn. En de geldzorgen van ouders kunnen leiden tot stress bij kinderen. Daarnaast lopen ze het risico op sociale uitsluiting als ze om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). In de alliantie werken verschillende organisaties samen om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Het doel is een kinderarmoedevrij Nederland in 2030.