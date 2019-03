Sultan Hassanal Bolkiah van oliestaat Brunei heeft zijn zoon prins Abdul Mateen meegenomen naar Vietnam, waar de sultan dinsdag is begonnen aan een driedaags staatsbezoek op uitnodiging van president Nguyen Phu Trong.

De sultan reisde zonder zijn echtgenote ten teken dat de visite geheel in het teken staat van besprekingen over politieke en economische samenwerking. Vietnam en Brunei die in 1992 diplomatieke betrekkingen aangingen, willen de onderlinge handel in zes jaar tijd opvoeren tot 500 miljoen euro per jaar. Op dit moment is dat nog maar 95 miljoen.

Sultan Hassanal werd zoals gebruikelijk in Brunei in de grote koninklijke hangar van het vliegveld van Bandar Seri Begawan uitgeleide gedaan door een deel van zijn gezin, onder wie ook zijn oudste zoon kroonprins Billah. De meereizende prins Abdul Mateen is het tiende kind en de vierde zoon van de sultan die drie keer is getrouwd.