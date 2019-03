De Zwitserse regering, de zeven koppige Bundesrat, heeft erfprins Alois van buurland Liechtenstein uitgenodigd om op 3 en 4 april op staatsbezoek te komen. Dat heeft de woordvoerder van de Bundesrat dinsdag bekendgemaakt.

Alois, die sinds 2004 als plaatsvervanger van zijn vader vorst Hans Adam in Liechtenstein regeert, heeft in Bern onder meer ontmoetingen met bondspresident Ueli Maurer en de ministers Ignazio Cassis van Buitenlandse Zaken en Karin Keller-Sutter van Justitie- en Politiezaken.

Aanleiding voor het staatsbezoek zijn een aantal jubilea. Liechtenstein viert dit jaar zijn driehonderd jarig bestaan en het is precies een eeuw geleden dat het vorstendom een ambassade opende in Bern. Dat gebeurde omdat in 1919 Zwitserland ook de buitenlandse zaken van Liechtenstein ging behartigen. Het tussen Zwitserland en Oostenrijk ingeklemde ministaatje heeft slechts een handvol eigen diplomatieke vertegenwoordigingen.

Zwitserland en Liechtenstein zijn ook economisch nauw met elkaar verbonden en de Zwitserse frank is het officiële betaalmiddel van Liechtenstein. Beide landen hebben meer dan honderd bilaterale verdragen aldus een mededeling van de Bundesrat.