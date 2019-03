Koning Felipe en Koningin Letizia hebben woensdag op de laatste dag van hun driedaagse staatsbezoek aan Argentinië de VIIIe internationale conferentie van de Spaanse taal geopend. De openingsceremonie was in het Libertador-theater in de Argentijnse stad Córboba.

Het koninklijk echtpaar trad op als voorzitter van de openingssessie van het VIII International Congress of Spanisch Language (CILE). De conferentie brengt meer dan 200 schrijvers, academici, deskundigen en professionals van over de hele wereld bij elkaar om te praten over het thema ‘Amerika en de toekomst van het Spaans. Cultuur, onderwijs, technologie en ondernemerschap’.

Het is het eerste staatsbezoek van Spanje aan Argentinië in zestien jaar en het is de eerste keer dat Felipe in Argentinië is als koning. Als troonopvolger was hij er al zeven keer, onder meer voor de inauguratie van verscheidene presidenten.