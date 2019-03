De Noorse kroonprins Haakon woonde dinsdagavond het honderdjarig jubileum van het Nationaal Theater in Oslo bij. Ter gelegenheid van deze mijlpaal had de theatervereniging een avond samengesteld met verschillende grote namen uit de theaterwereld.

Het programma bestond uit muziek, monologen, theater en komedie. Zo kon Haakon genieten van onder meer een dansact, een illusionist en een fanfare. De Noorse premier Erna Solberg hield een toespraak vanwege het jubileum. Hierin benadrukte ze het belang van binnenlandse samenwerking zo dat Noorwegen een grotere rol kan spelen in theater wereldwijd.

Het Noorse koningshuis is vaker aanwezig bij jubilea van het Nationaal Theater. Zo was koning Olaf aanwezig bij het 50-jarig jubileum en vierde koning Harald in 1994 dat de vereniging 75 jaar bestond.