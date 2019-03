De Noorse koning Harald en koningin Sonja zijn woensdag begonnen met hun staatsbezoek aan Chili. Het bezoek markeert honderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Noorwegen en het Zuid-Amerikaanse land.

Het bezoek is op uitnodiging van president Pinera van Chili. Het is de eerste keer dat het Noorse koninklijke echtpaar een staatsbezoek brengt aan het land. Andere leden van de Noorse koninklijke familie hebben wel al eerder een bezoek gebracht aan Chili. Koning Olav was er in 1967 en kroonprins Haakon bracht in 2008 een officieel bezoek aan het land.

Het Noorse koningspaar werd in hoofdstad Santiago ontvangen met een grote welkomstceremonie buiten het presidentieel paleis La Moneda. Daar werden de koning en de koningin verwelkomd door president Pinera en zijn vrouw Cecilia Morel. Tijdens de ceremonie werd het nationale volkslied van beide landen gespeeld.

Vader des vaderlands

Na de welkomstceremonie legden koning Harald en koningin Sonja buiten het paleis een krans bij het standbeeld van Bernardo O’ Higgins, de vader des vaderlands van Chili. O’ Higgins leidde de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse koloniale macht. Toen het land zijn onafhankelijkheid verklaarde in 1818, werd de bevrijdingsheld O’Higgins het eerste staatshoofd van Chili.

Na de ceremonie bezochten de Noorse koning en de koningin de crypte waar Bernardo O’Higgins begraven ligt. De crypte bevindt zich onder de Plaza de la Ciudadaniain, een gebied waar veel van de belangrijkste instellingen van Chili zijnDe zee gevestigd.

De koning en koningin van Noorwegen hebben een lunch genoten in paleis La Moneda. In zijn toespraak tot zijn gastheer haalde koning Harald aan wat Noorwegen en Chili samen gemeen hebben, namelijk de zee. “Chili en Noorwegen zijn landen die leven aan en van de zee. Onze landen begrijpen hoe belangrijk het is deze belangrijke hulpbronnen verstandig te beheren”, zei koning Harald, die ook het belang benadrukte van de samenwerking tussen Noorwegen en Chili op internationaal niveau.

Na de lunch bracht het koningspaar een bezoek aan het Hooggerechtshof van Chili, het congres en de twee kamers van het parlement.

Noors eten

Na de lange eerste dag gaan de Noorse koning en koningin dineren met vertegenwoordigers van het Noorse en Chileense bedrijfsleven. Noors eten staat op het menu en vier Noorse sterrenchefs bereiden het eten voor de gasten.

Het staatsbezoek duurt tot 31 maart.