De Belgische koningin Mathilde heeft woensdag tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Korea voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon ontmoet. Ze troffen elkaar in de havenstad Incheon op de universiteit bij een evenement rond circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatverandering.

De koningin en de Zuid-Koreaanse diplomaat spraken elkaar kort voordat ze een zitting bijwoonden. Deze werd geopend door de rector van de universiteit van Gent, Rik Van de Walle. Hij gaf vervolgens het woord aan Ban Ki-moon, die van 2007 tot en met 2016 secretaris-generaal van de VN was. Hij bedankte volgens Belga de koningin voor haar inzet als officieel pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Daarnaast vertelde hij dat België het eerste land was dat hij bezocht toen hij voor de VN aan de slag ging. “Ik herinner me de betrokkenheid en vastberadenheid van koningin Mathilde om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren”, zei hij in zijn toespraak. In een gesprek met de pers benadrukte Ban Ki-moon dat het essentieel is om “niemand aan de kant te laten”. “We stellen te vaak vast dat afgezonderde mensen; vooral vrouwen, jongeren, migranten of mensen met een andere seksuele oriëntatie, in de steek worden gelaten. Daarom is de rol van Mathilde van kapitaal belang, want ze kan de zaken beïnvloeden.”

Na afloop ging de koningin in gesprek met verschillende studenten van de universiteit. Vervolgens bezocht Mathilde het Smart City Operation Center in Songdo, een nieuwe wijk van Incheon die als de slimste stad ter wereld wordt gezien. Daar bevindt zich een enorm platform dat de bevolking monitort met een duizendtal camera’s op het grondgebied.