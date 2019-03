Koningin Máxima is donderdag in Lieshout aanwezig bij de start van de viering van het 300-jarig bestaan van Swinkels Family Brewers, brouwer van onder meer Bavaria. Tijdens het bezoek van de koningin is er onder meer aandacht voor de familiegeschiedenis van de brouwerij, voor de toekomst van het bedrijf en voor duurzame initiatieven. Het jubileumjaar wordt officieel ingeluid met het aanslaan van een vat van driehonderd liter bier.

Als bekroning van het 300-jarig bestaan kreeg Swinkels Family Brewers woensdag al het predicaat Koninklijk. De eretitel werd uitgereikt door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, in aanwezigheid van de familie Swinkels en werknemers van het familiebedrijf.

Om het predicaat koninklijk te krijgen moeten bedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze minimaal een eeuw bestaan, meer dan honderd medewerkers in dienst hebben, toonaangevend zijn in hun vakgebied en een goede reputatie hebben.

Naast Bavaria worden in Lieshout ook merken als Swinckels gebrouwen. De onderneming verkoopt in 120 landen bier en is ook moederbedrijf van merken als Palm, Hollandia, Rodenbach, Steenbrugge en Schultenbräu. De brouwer gaat nu verder als Royal Swinkels Family Brewers.