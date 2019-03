Delphine Boël is donderdag zelf naar het hof van beroep in Brussel gekomen om het vervolg aan te horen in de langlopende zaak tussen haar en de Belgische koning Albert. Ze kwam rond het middaguur onder grote belangstelling van de pers aan, zo blijkt uit beelden van Belgische media.

Albert is volgens Boël haar biologische vader, maar de vader van koning Filip weigert DNA af te staan om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen. Het 84-jarige voormalige staatshoofd ging in februari in cassatie tegen een uitspraak van het hof dat hij moet meewerken aan een vaderschapsonderzoek.

Volgens Alberts advocaten moet nu eerst het hof van cassatie zich uitspreken en hoeft hij zolang niet te voldoen aan het verzoek van het Brusselse hof. Boël wil ondertussen dat koning Albert verplicht wordt tot het betalen van dwangsommen van 5000 euro per dag zolang hij weigert DNA af te staan. Het hof moet nu bepalen of er al dan niet gewacht moet worden. De uitspraak wordt pas over enkele weken verwacht.