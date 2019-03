Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben donderdag hun staatsbezoek aan Zuid-Korea afgesloten. Op de laatste dag werden nog enkele bezoeken afgelegd én werd ook nog teruggekeken op woensdag, toen Filip als een bijna volleerd taekwondoka een plankje stuksloeg. Daar ging volgens de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter wel wat voorbereiding aan vooraf.

De Belgische koning bezocht woensdag het hoofdkwartier van de taekwondo-federatie van Seoel en werd na een demonstratie op het podium uitgenodigd om wat oefeningen te doen. Volgens Dehandschutter had Filip thuis met zoon prins Gabriël al een beetje taekwondo geoefend om in Seoul “geen mal figuur te slaan”. “Het was volgens hem nu of nooit om eraan te beginnen”, aldus de verslaggever van Het Nieuwsblad. De 15-jarige prins zou al zijn goedkeuring over zijn vaders kunsten hebben doorgegeven.

Donderdag ondernamen Filip en Mathilde voor vertrek naar België nog enkele activiteiten. Zo gingen ze eerst samen naar het Jeon Jin Sang Medical Center, een medisch centrum dat is opgericht door een Belgische dokter. Daarna was het koningspaar van de partij bij de officiële opening van het Belgian Life Festival, ter promotie van de Belgische cultuur en gastronomie, en eindigde het staatsbezoek met een gezamenlijke lunch met Koreaanse en Belgische investeerders.

“Dank aan de overheden en de bevolking van de Republiek Korea voor de warme ontvangst en het uitstekende verloop van dit staatsbezoek”, meldde het hof namens Filip en Mathilde op sociale media.