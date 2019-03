Koningin Máxima heeft ter ere van de 300e verjaardag van Bavaria, donderdag een bezoek gebracht aan de brouwerij in Lieshout. Daar kreeg de koningin onder meer een rondleiding en dronk ze een biertje.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door de bottelarij en de brouwerij, waar medewerkers vertelden over hun werkzaamheden, het brouwproces en een nieuwe flessenlijn. Het jubileumjaar werd vervolgens officieel ingeluid met het aanslaan van een vat van driehonderd liter bier.

Bavaria is onderdeel van familiebedrijf Swinkels Family Brewers, dat momenteel door de zevende generatie Swinkels wordt geleid. De koningin sprak met verschillende generaties van de brouwersfamilie over de geschiedenis van Bavaria en de toekomst van het familiebedrijf. Ook werd stilgestaan bij internationale initiatieven als bierbrouwerij Habesha in Ethiopië, waar met lokale werknemers, boeren en afnemers wordt samengewerkt.