Prins Bernhard kan voorzichtig optimistisch zijn over de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. De gesprekken over een Grand Prix van Nederland vanaf 2020 op het circuit in de duinen gaan de goede kant op.

Dat is alles wat Formula One Management (FOM) op dit moment kwijt wil over de kwestie die de gemoederen in de Nederlandse autosport al maanden bezighoudt. “We doen geen inhoudelijke mededelingen over de onderhandelingen’’, is de enige quote die een woordvoerder toestaat.

Bernhard is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort. Hij kwam ook met het initiatief om te proberen de Formule 1 naar Nederland te halen. De prins rekent op een groot succes vanwege de populariteit van Max Verstappen.