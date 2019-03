In Japan wordt reikhalzend uitgekeken naar 1 april. Om precies half twaalf ’s ochtends – half vier in Nederland – maakt de kabinetssecretaris Yoshihide Suga de naam bekend van het nieuwen keizerlijk tijdperk. Dat gaat precies een maand later in met het aantreden van keizer Naruhito op 1 mei.

Met de troonsbestijging van een nieuwe keizer begint in Japan ook een nieuwe jaartelling. De naam daarvan is een soort motto of wens voor de regeringsperiode. Voor de huidige keizer Akihito werd in 1989 ‘heisei’ gekozen, dat zoiets betekent als ‘vrede brengen’. Op dit moment is het volgens de Japanse jaartelling Heisei 31.

Achter de schermen wordt nu gekeken naar een benaming voor de regeertijd van keizer Naruhito. De naam bestaat uit twee Chinese karakters, kanji. Eén van de voorwaarden waaraan bij de keuze moet worden voldaan is dat omgezet naar westers schrift de naam niet begint met een M, T, S of H. Dat zijn namelijk de beginletters van de laatste vier regeerperioden: Meiji, Taisho, Showa en Heisei.

In computerprogramma’s worden die letters vaak gebruikt om een jaartal aan te geven en eenzelfde letter zou voor verwarring kunnen zorgen. In de media wordt druk gespeculeerd over mogelijke namen, maar het kabinet heeft nog geen enkele indicatie gegeven. Premier Shinzo Abe geeft maandag na de bekendmaking een toelichting op de keuze. De huidige en toekomstige keizer hebben dan al gehoord wat de nieuwe naam wordt.