De Jordaanse koning Abdullah heeft vrijdag in de bovenkerk van de Baseliek van Sint-Franciscus van Assisi de ‘vredeslamp van Franciscus 2019’ ontvangen.

De koning kreeg in de Italiaanse stad Assisi de prijs uit handen van pater Mauro Gambetti voor zijn inzet voor mensenrechten, harmonie, interreligieuze dialoog en vrede in met name het Midden-Oosten.

Abdullah was donderdag al vanuit Marokko, waar hij besprekingen voerde met koning Mohammed VI, in Italië aangekomen. Voor de prijsuitreiking was koningin Rania ook speciaal naar Assisi gereisd.

Bij de plechtigheid waren ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die de prijs vorig jaar won, en de Italiaanse premier Giuseppe Conte aanwezig.