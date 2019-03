Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Zoetermeer het project Samen Sterk bezocht. Hier sprak hij met de vrijwilligers die gezinnen ondersteunen in moeilijke situaties en zo de ouders even ontlasten in de opvoeding en kinderen een luisterend oor bieden.

Willem-Alexander was bij het Zoetermeerse project in zijn hoedanigheid als beschermheer van het Oranje Fonds. Samen Sterk is namelijk een deelnemer van het programma Vrijwillige zorg in het gezin van het fonds. Dit programma is gericht op kwetsbare kinderen en jongeren.

De koning sprak met de vrijwilligers over de aanpak, de uitdagingen en de ambities voor de toekomst. Ook wilde Willem-Alexander alles weten over de uitdagingen en samenwerking met mensen van professionele zorgorganisaties. Daarnaast ontmoette hij de initiatiefnemers van Samen Sterk en een aantal gezinnen die hulp krijgen.