Kroonprins Salman van Bahrein heeft vrijdag een kijkje genomen op het Grand Prix-circuit van Sakhir. Daar wordt zondag de Formule 1-race van de Golfstaat gereden. Het is de tweede race van het nog kersverse raceseizoen.

De Grand Prix is een prestigeproject van de koninklijke familie van Bahrein. De kroonprins laat zich tijdens het raceweekeinde dan ook graag en veel op en rond het circuit zien. Salman sprak met deelnemers, keek naar de voorbereidingen, ging op de foto’s met racefans en proefde alvast van de sfeer van het woestijncircuit.

Max Verstappen liet vrijdag zien dat er voor hem nog werk is te doen. De Nederlandse Red Bull-coureur reed in de tweede vrije training de zesde tijd, nadat hij in de eerste training de vijfde tijd had gereden. “We moeten naar de data kijken wat we kunnen verbeteren”, zei hij na afloop.