De VVD in Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over de ‘Koningsdagboete’. RTL Nieuws meldde dat medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de festiviteiten op 27 april een boete kunnen krijgen als ze iets verklappen over het programma. De boete zou kunnen oplopen tot 25.000 euro.

De Amersfoortse VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema laat aan RTV Utrecht weten dat de boete “buitenproportioneel” is. Hij wil dan ook dat de boete van tafel gaat. Hij zegt wel te snappen dat de organisatie het programma geheim wil houden. “Maar door daar een boete van 25.000 euro tegenover te zetten, dat gaat echt te ver.”

Flikkema is benieuwd naar de reactie van burgemeester Lucas Bolsius. “Als dit geen 1 april grap is, is het een zeer kwalijke zaak”, zegt de VVD’er. De gemeenteraad en het gemeentebestuur van Amersfoort zijn niet geïnformeerd over de boete.

Ook GroenLinks noemt de boete overdreven. Het Amersfoortse raadslid Linda van Tuyl vindt de boete overdreven. Ze kan zich niet voorstellen dat de boete gehandhaafd wordt.