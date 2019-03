Kroonprins Frederik heeft zaterdag bij het Moesgaard Museum in Aarhus de medailles mogen uitreiken en het startschot kunnen lossen bij het WK cross. Het was voor het eerst dat het wereldkampioenschap veldlopen in Denemarken werd gehouden. Er namen meer dan zeshonderd atleten uit 67 landen aan deel.

Kroonprins Frederik, zelf een fanatiek hardloper en lid van het Internationaal Olympisch Comité, zag bij de mannen de Oegandees Joshua Cheptegei zegevieren. Op het 10,2 kilometer lange parcours bleef hij net zijn landgenoot Jacob Kiplimo net voor. Tweevoudig wereldkampioen Geoffrey Kamworor uit Kenia moest dit keer genoegen nemen met het brons.

Bij de vrouwen ging de winst naar de Keniaanse Hellen Obiri, die twee concurrentes uit Ethiopië de baas bleef. Frederik mocht aan Obiri de medaille overhandigen.