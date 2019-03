De reislustige Jordaanse koning Abdullah is zaterdagavond vanuit Parijs aangekomen in Tunis. Daar begint zondag de topconferentie van de Arabische landen. Eerder in de week is ook koning Salman van Saudi-Arabië al in Tunesië aangekomen. De bejaarde monarch combineert zijn aanwezigheid bij de 30e vergadering van de 22 landen van de Arabische Liga met een staatsbezoek aan het gastland.

De Jordaanse koning was de voorbije dagen achtereenvolgens in Marokko, Italië en Frankrijk. Een bezoek aan Roemenië werd afgelast omdat de Roemeense premier plannen bekend maakte om de ambassade in Tel Aviv te verplaatsen naar Jeruzalem, zoals president Donald Trump eerder had gedaan met de Amerikaanse ambassade. Trump besloot ook om de Israëlische annexatie van de Syrische Golanhoogten te erkennen.

Zowel de status van Jeruzalem als die van de Golan kwamen aan de orde bij de besprekingen die Abdullah in de verschillende landen hield. Beide onderwerpen staan ook hoog op de agenda van de bijeenkomst in Tunesië, maar waarnemers verwachten dat er niet veel meer zal uitkomen dan een veroordeling. Daarnaast wil koning Salman van Saudi-Arabië graag praten over de gevaren die volgens hem uitgaan van aartsvijand Iran.