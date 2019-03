Koning Mohammed VI van Marokko heeft zaterdag paus Franciscus persoonlijk verwelkomd bij diens aankomst op het vliegveld van Rabat. De koning wachtte in de regen onder een paraplu met de kleuren van de Marokkaanse vlag. De kerkvorst is voor een tweedaags bezoek in Marokko.

Van het vliegveld gingen koning en paus naar de Esplanade van de Hassan Toren en moskee met het mausoleum van Mohammed V in de stad. Ze gingen echter niet in één auto maar in twee. Franciscus stond in een open, maar van een glazen overkapping voorzien ‘pausmobiel’ en de koning reed naast hem in een open Mercedes. Dat maakte het voor de veiligheidsdiensten extra uitdagend. In de stoet reden ook kroonprins Hassan en prins Moulay Rachid, de broer van de koning, mee.

De koning sprak de paus zowel in het Arabisch als het Engels, Spaans en Frans toe. Het is het tweede bezoek van een paus aan het moslimkoninkrijk. In 1985 bezocht paus Johannes Paulus II Marokko.