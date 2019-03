Een koningin moet zich qua kleding aanpassen aan de gelegenheid, die varieert van het aanmoedigen op een sporttribune tot het dopen van een schip. Koningin Máxima kan dat als geen ander.

Voor het gemak heeft Máxima haar ‘koninginnekleding’ soms al aan als ze rond half 9 op het schoolplein staat om haar dochters weg te brengen, maar normaal gesproken past ze haar kleding aan haar agenda aan. Zo draagt zij bij staats- en streekbezoeken klassieke deux-pièces en hoeden, die haar het statuur van een koningin geven. Bij werkafspraken trekt Máxima de aandacht met felgekleurde jurken, uitgesproken juwelen en een nonchalant kapsel. Eigenzinnige powerdressing, die Máxima’s boodschap en zelfbewuste karakter onderstrepen. Máxima’s vrijetijdskleding is weer heel anders. Maxirokken van gebloemde stof, kleurrijke blouses en grote designertassen komen uit de kast als de koningin een dag vrijaf heeft.

Met de verschillende kledingstijlen laat Máxima iets zien van de positie waarin zij zich bevindt. Soms moet ze daarbij op eieren lopen, want er heersen heel wat verschillende verwachtingspatronen rondom haar persoon. De een ziet Máxima het liefst elke dag met opgestoken haar en chique kleding, terwijl een ander juist Máxima’s losse haar en nonchalante stijl bejubelt. De koningin kan het dus nooit voor iedereen goed doen, maar uit haar verschillende kledingstijlen blijkt wel dat zij oog heeft voor de ander en tegelijkertijd haar eigen voorkeuren zo veel mogelijk trouw blijft.

Hare Majesteit koningin Máxima

Het koningschap is volgens Willem-Alexander ‘geen duobaan’, maar de koning en koningin verschijnen wel degelijk regelmatig samen in het openbaar. Máxima kiest tijdens de gezamenlijke bezoeken vaak voor een formele look met hoeden, kostbare juwelen, opgestoken haar en niet te vergeten: handschoenen. Klassieke deux-pièces en mantelpakjes onderstrepen op een stijlvolle manier Máxima’s koninklijke status, terwijl de uitbundige en kleurrijke accessoires juist iets laten zien van haar flamboyante persoonlijkheid.

Het ‘uniform’ van de koningin zien we ook terug bij openingen, jubilea en het dopen van een schip. De dresscode voor dergelijke gelegenheden is meestal ‘tenue de ville’ of ‘middagjapon met hoed’. Qua avondkleding moet de koningin ook altijd rekening houden met de kledingvoorschriften. Vaak verschijnt ze in monochrome avondjurken, die worden gecombineerd met juwelen uit de koninklijke kluis. Een groot gedeelte van Máxima’s koninginnekleding is afkomstig van Natan. Het Belgische modehuis verkoopt elegante en tijdloze outfits, die goed aansluiten bij het protocol en Máxima’s voorkeur voor klassieke ensembles. Ook Claes Iversen, Jan Taminiau en Mattijs van Bergen kunnen rekenen op koninklijke goedkeuring.

Sociale duizendpoot

Op 1 februari 2002 kregen Willem-Alexander en Máxima een bijzonder huwelijksgeschenk: het Oranje Fonds. Inmiddels heeft het fonds meer dan 20.000 sociale initiatieven gesteund, en een behoorlijk aantal van deze projecten heeft Máxima als beschermvrouwe bezocht. Natuurlijk wordt de koningin tijdens de sociale bezoeken ook behandeld als een koningin, maar uit haar kleding en accessoires blijkt duidelijk dat ze geen afstand wil creëren tussen haar gesprekspartners en zichzelf. De hoed én de kapper blijven thuis, terwijl kleurrijke en informele jurken tevoorschijn komen. Qua juwelen doet Máxima het meestal wat rustiger aan. Prijstechnisch tenminste, want tijdens de sociale bezoeken pakt de koningin graag uit met grote en opvallende sieraden. Van een grote ketting tot en brede ‘manchetarmband’: voor Máxima is niets te gek.

De informele Máxima zonder hoed, koninklijke juwelen en handschoenen zien we ook als zij projecten bezoekt van Kinderen Maken Muziek, Wijzer in Geldzaken of de scouting. Door middel van haar kleding geeft Máxima een signaal van betrokkenheid en toegankelijkheid.

De zakenvrouw

Naast moeder, echtgenote en koningin is Máxima ook een carrièrevrouw. Vanwege haar functie bij de Verenigde Naties reist ze de hele wereld over en het liefst doet zij dit als adviseur en niet als koningin. Toch blijkt uit Máxima’s kleding wel degelijk dat zij niet zomaar de eerste de beste is. Zo draagt zij – zelfs in sloppenwijken – zeer kostbare juwelen en dure couture van modehuis Natan. Waar andere koninginnen en prinsessen vaak kiezen voor een zakelijk broekpak en ingetogen accessoires, haalt Máxima felgekleurde jurken en kostbare juwelen tevoorschijn. Haar boodschap mag gehoord worden en daarbij maakt ze gebruik van kleding en non-verbale communicatie.

Toch klinken er niet alleen lovende woorden over Máxima’s zakelijke uiterlijk. Zo draagt zij wel eens iets te korte rokken of jurken tijdens gelegenheden waarbij strenge fatsoensnormen gelden. Voorheen bedekte Máxima haar knieën met een sjaal als de gelegenheid erom vroeg, maar tegenwoordig zien we een nieuwe strategie. Tijdens de VN-reizen naar Indonesië, Pakistan en Bangladesh droeg de koningin lange rokken met prints, kleurrijke blouses en opvallende fantasiejuwelen. Een kledingstijl die perfect aansluit bij de kledinggewoontes aldaar én bij Máxima’s casual look.

Buiten de schijnwerpers

Door de mediacode is Máxima’s vrijetijdskleding grotendeels onbekend bij het grote publiek, maar tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kregen we een verrassend hippe en trendy Máxima te zien. Niks geen klassieke mantelpakjes of chique japonnen. Nee, Máxima moedigde onze sporters aan in lange maxi-jurken en trendy jumpsuits. Passend bij haar bohemian look droeg de koningin bovendien een modieuze fedora van het Nederlandse hoedenmerk Bronté en opvallende oorbellen.

In haar vrije tijd kan Máxima dragen wat ze wil, en dat is iets anders dan haar officiële stijl doet vermoeden. Zo draagt de koningin privé veel kleding met kleurrijke prints, terwijl ze in het openbaar vaker kiest voor effen stoffen. Ook blijft de kleding van Natan in de kast, terwijl hippe ontwerpen van Italiaanse en Amerikaanse ontwerpers juist tevoorschijn komen. Logo’s en andere reclame-uitingen passen niet bij Máxima’s functie als koningin, maar buiten de schijnwerpers draagt ze gewoon haar designertassen met logo’s.

De verschillen tussen Máxima’s vrijetijdskleding en officiële kleding zijn dus groot, maar er zijn wel elementen die bij elke stijl terugkomen. Zo loopt Máxima altijd op hoge hakken en zowel privé als in het openbaar draagt de koningin het liefst opvallende accessoires. Less is more, maar blijkbaar niet voor modekoningin Máxima.

