Koning Mohammed VI van Marokko heeft paus Franciscus zaterdagavond in het koninklijk paleis in Rabat voorgesteld aan zijn hele familie. Naast zijn zoon Hassan en dochter Khadija, waren ook de zussen en de broer van Mohammed VI aanwezig bij de ontvangst van de kerkvorst. Opvallende, maar niet langer verrassende, afwezige was Lalla Salma, de spoorloos verdwenen echtgenote van de Marokkaanse monarch.

Lalla Salma is sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Haar afwezigheid viel pas echt op toen de koning vorig jaar een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto’s die bij zijn ziekbed werden gemaakt en naderhand door het hof verspreid.

Dat bracht een hele stroom berichten en geruchten op gang, waarbij werd gesproken van een scheiding tussen Lalla Salma en Mohammed. Het hof heeft daar echter nooit op gereageerd. Ook niet op berichten dat Lalla Salman huisarrest zou hebben. Ze verdween simpelweg volledig uit het openbare leven en werd dus ook niet gezien bij het recente staatsbezoek van het Spaanse koningspaar aan Marokko.

Het burgermeisje Salma Bennani trouwde op 21 maart 2002 met de koning, die haar de titel van prinses gaf. Lalla Salma was de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst die in het openbaar werd gezien en haar man ook in het buitenland vertegenwoordigde. Zo was ze in april 2013 bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.