De Belgische prinses Elisabeth blijft voorlopig een zo normaal mogelijk leven leiden. De Belgische troonopvolgster krijgt dan ook geen financiële toelage als ze in oktober 18 jaar wordt, schrijven Belgische media.

Elisabeths ouders, koning Filip en koningin Mathilde, willen haar nog niet belasten met de verplichtingen die zo’n dotatie met zich meebrengt. Volgens de wet kan de prinses aanspraak maken op een dotatie vanaf het moment dat ze meerderjarig is.

De toelage voor een lid van een koninklijk huis is in België aanzienlijk en in de Belgische politiek omstreden. In de afgelopen maanden werd geopperd dat Elisabeth een bedrag van 920.000 euro per jaar zou krijgen, zo’n 2500 euro per dag. Dat is evenveel als haar opa koning Albert.

Verplichtingen

Indien prinses Elisabeth een toelage zou krijgen, zou ze onder meer een eigen koninklijke huishouding moeten runnen, een agenda met verplichtingen hebben en personeel in dienst moeten nemen. Ze zit momenteel in Wales waar ze haar middelbare school afmaakt. Naar verwachting gaat ze ook in het buitenland studeren.

Elisabeth is twee jaar ouder dan de Nederlandse troonopvolgster Amalia. Prinses Amalia kan normaal gesproken ook op een royale uitkering rekenen als ze over drie jaar 18 wordt.