De boete van 25.000 euro voor wie zijn mond voorbij praat over Koningsdag in Amersfoort is van tafel. Dat heeft burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente aan RTV Utrecht laten weten.

Het is volgens hem een misverstand uit de tijd dat het nog geheim was dat Koningsdag in Amersfoort zou zijn. Met de geheimhoudingsverklaring wilde Bolsius voorkomen dat anderen bekend zouden maken dat de royals Koningsdag in zijn gemeente zouden vieren. Amersfoort was er veel aan gelegen dit zelf bekend te maken.

”Een verrassingselement van het programma is belangrijk, maar een boete is niet meer aan de orde”, zegt hij. Medewerkers en vrijwilligers krijgen snel een brief waarin zwart op wit staat dat de boete van tafel is.

Zaterdag dook het verhaal op dat vrijwilligers die details over Koningsdag zouden vertellen 25.000 euro boete zouden krijgen.