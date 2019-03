Twee koningen en twee emirs nemen zondag in Tunis deel aan de dertigste topconferentie van de 22 lidstaten van de Arabische Liga. Emir sjeik Tamim van Qatar was zondag een van de laatsten die in Tunesië arriveerde.

De emir van Koeweit, sjeik Sabah, en koning Abdullah van Jordanië waren een dag eerder al aangekomen, terwijl koning Salman van Saudi-Arabië donderdag al neerstreek in Tunis.

Niet alle lidstaten zijn vertegenwoordigd door hun staatshoofd. Zo ontbreken bijvoorbeeld koning Hamad van Bahrein en sultan Qaboos van Oman, die vanwege zijn gezondheid nog maar zelden in het openbaar verschijnt.

De Marokkaanse koning Mohammed VI liet eveneens verstek gaan, maar hij heeft dit weekeinde paus Franciscus op bezoek. De in eigen land in problemen verkerende presidenten van Soedan en Algerije zijn ook niet naar de conferentie gekomen.