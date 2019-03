Koningin Elizabeth, die volgende maand 93 jaar wordt, staat volgens The Sunday Times op het punt het autorijden op de openbare weg op te geven. De Britse koningin zou hiermee schoorvoetend het advies van haar veiligheidsteam opvolgen. De vorstin laat zich voortaan rijden. Alleen op privéterrein kruipt ze nog achter het stuur.

Het was volgens de krant geen gemakkelijk besluit. Hoewel de koningin al haar hele leven een beroep kan doen op privéchauffeurs, staat ze erom bekend dat ze veel plezier heeft in het rijden in een van de wagens uit haar vloot van Jaguars, Land Rovers en Range Rovers.

Aanleiding voor de beslissing is het ongeluk dat prins Philip in januari in de buurt van het koninklijk landgoed Sandringham aan de Engelse oostkust veroorzaakte. Hij botste op een andere auto. Door de klap sloeg zijn Land Rover op zijn kant. De inzittenden van de andere auto kwamen er met lichte verwondingen van af. De hertog van Edingburgh verklaarde zelf dat hij werd verblind door de lage zon.

Twee dagen na het incident zat de echtgenoot van Elizabeth alweer achter het stuur. Op Sandringham werd hij zonder autogordel rijdend gespot. Voor de politie was dat aanleiding voor een goed gesprek met de prins. Philip leverde hierop vrijwillig zijn rijbewijs in, liet Buckingham Palace weten.

De koningin is in heel het Verenigd Koninkrijk de enige Brit die mag rijden zonder rijbewijs.