Prins Constantijn reikt ook dit jaar de prijs voor de World Press Photo van het Jaar uit. De uitreiking vindt plaats op donderdag 11 april in de Westergasfabriek in Amsterdam, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

In totaal zijn ruim 78.000 foto’s ingezonden door 4738 fotografen uit 128 verschillende landen. Zes foto’s zijn genomineerd: slachtoffers van een vermeende gifgasaanval in Syrië (Mohammed Badra), het Almajiri jongetje (Marco Gualazzini), zwangerschap na FARC-zwangerschapsban (Catalina Martin-Chico), de verdwijning van Jamal Khashoggi (Chris McGrath), huilend meisje aan de grens (John Moore) en Akashinga – de dapperen (Brent Stirton).

De winnende foto’s zijn vanaf zaterdag 13 april te bekijken in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna reist de tentoonstelling de wereld rond en zijn de foto’s te zien in 100 steden in 45 landen.

Prins Constantijn is sinds 2008 beschermheer van World Press Photo. De stichting ondersteunt en bevordert wereldwijd de fotojournalistiek en zet zich in voor de vrijheid van informatie. De prijs wordt internationaal gezien als de meest prestigieuze prijs op het gebied van professionele persfotografie.