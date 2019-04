Prinses Mabel toonde zich maandagmiddag tevreden over de resultaten die drie allianties die strijden tegen kindhuwelijken de afgelopen jaren hebben geboekt. De drie organisaties overhandigden aan de prinses en de Nederlandse ambassadeur voor vrouwenrechten in Den Haag hun tussentijdse rapporten.

Deze werden na de presentatie tijdens het besloten gedeelte van de bijeenkomst besproken en tegen het licht gehouden. Een goed initiatief vond prinses Mabel, voorzitter van ‘Girls Not Brides’. “Het is goed om van elkaar te leren.” Daarvoor was ze zelf ook naar Den Haag gekomen.

“Deze bevindingen zijn informatief, hoopgevend en inspirerend”, stelde prinses Mabel na afloop. “Het werk van de drie NGO allianties – met steun van de Nederlandse regering – boekt resultaat: het aantal kinderhuwelijken is gedaald. En het aantal meisjes in school is gestegen.”

De drie – More than Brides Alliance, Her Choice en Yes I Do – zijn in zeventien landen actief. Ze hebben zich voor vijf jaar gecommitteerd en werken in partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Den Haag werd teruggekeken op de effecten van de werkzaamheden. “Er is nog veel werk te doen. Het veranderen van sociale normen kost tijd. Maar we zijn op de goede weg”, constateerde prinses Mabel.