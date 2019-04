Duizenden Thai hebben er een overnachting in de open lucht voor over gehad om een speldje en een speciaal geel poloshirt te kopen die zijn gemaakt ter ere van de aanstaande kroning van koning Vajiralongkorn. De eerste mensen gingen zaterdag al in de rij staan, terwijl de kroningssouvenirs pas zondagmorgen werden verstrekt.

Het Public Relations Department had maar tienduizend speldjes en twintigduizend shirts in de aanbieding en per persoon kon slechts één speldje en twee shirts worden gekocht. Dat leidde tot nogal wat teleurstelling bij de wachtenden. Volgens de Bangkok Post was er bij de productie van de speldjes veel misgegaan, waardoor er bijna 9000 exemplaren niet door de inspectie konden.

Er wordt hard gewerkt om de komende weken naar verwachting 300.000 speldjes te maken. De speldjes en shirts tonen het speciale embleem dat is ontworpen voor de kroning. Die vindt plaats op 4 mei maar de eerste voorbereidende plechtigheden beginnen deze week al. Zo wordt zaterdag in alle 77 Thaise provincies water geschept dat wordt gebruikt voor de rituele wassing van de koning.

De bevolking is ook gevraagd om vanaf maandag alleen nog gele shirts te dragen, uit respect voor koning Vajiralongkorn. Geel is de kleur die wordt geassocieerd met zijn geboortedag, een zondag.