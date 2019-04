Victoria woont klimaatcongres in Stockholm bij

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft maandag het Stockholm Environment Institute bezocht. Zij woonde hier een seminar bij over het klimaat en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op dit gebied.

Het evenement was georganiseerd om meer bewustwording te creëren over het klimaat en de maatregelen die op korte termijn moeten worden genomen om de klimaatveranderingen te remmen. Er waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie de Zweedse minister Peter Eriksson van Internationale Samenwerking en de Nieuw-Zeelandse ambassadeur Andrew Jenks.

Een speciale gast was Helen Clark, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland. Zij was ook de eerste vrouw die leiding gaf aan het VN-Ontwikkelingsprogramma. Clark leidde een debat over de beste manieren om klimaatmaatregelen te implementeren.