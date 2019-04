Koning Felipe heeft dinsdag de opening bijgewoond van de conferentie en tentoonstelling WindEurope in Barakaldo, niet ver van Bilbao in het noorden van Spanje. De Spaanse vorst kwam niet alleen voor een rondleiding: hij was ook een van de sprekers.

In zijn speech hamerde Felipe op het belang van duurzame energie. Volgens hem staat Spanje, Europa en de rest van de wereld “voor een sleutelmoment in energietransitie”. De koning liet zich daarna door diverse bedrijven en experts bijpraten over de laatste stand van zaken.

WindEurope duurt nog tot donderdag. Meer dan 7000 experts en driehonderd bedrijven uit vijftig verschillende landen doen mee aan de conferentie, een van de belangrijkste op het gebied van dit onderwerp van Europa.