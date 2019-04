Prinses Astrid van België heeft dinsdag in het kader van het dertigjarig bestaan van de Voedselbanken in België een regionale afdeling in Kuurne bezocht. Ze kreeg er een rondleiding in de magazijnen en koelcellen, meldt Belga. Ook maakte de zus van koning Filip kennis met enkele vrijwilligers, die wekelijks kilo’s voedsel inzamelen en klaarzetten.

Astrid ging daarna ook langs bij Food Act 13, dat vooral verse producten verzamelt als aanvulling op het aanbod van de Voedselbanken. Het logistieke platform, dat nog maar enkele maanden bestaat, gaat actief op zoek naar verse producten bij warenhuizen en landbouwers.

Na het bezoek van de prinses volgde nog een panelgesprek over armoedebestrijding en voedselverspilling met vertegenwoordigers uit de distributiesector, de voedingsindustrie, lokale overheden en de Belgische Federatie van Voedselbanken.