Zwitserland heeft woensdag erfprins Alois van Liechtenstein en zijn vrouw Sophie verwelkomd op de Münsterplatz in Bern aan het begin van hun tweedaagse staatsbezoek. De hele Bondsraad, de zevenkoppige regering van Zwitserland, was present om de bezoekers uit de kleine buurstaat te begroeten.

Met geen ander land zijn de betrekkingen zo hecht, zei bondspresident Ueli Mauer later op de dag tijdens een gezamenlijke persconferentie met erfprins Alois. Tussen beide landen zijn 108 verschillende verdragen gesloten. “We delen hetzelfde lot met onze douane- en muntunie”, voegde Mauer eraan toe. “Voor een klein land als Liechtenstein zijn goede buren doorslaggevend. Zwitserland is niet alleen zo’n buur, maar ook een garantie voor stabiliteit”, aldus erfprins Alois.

Aanleiding voor het staatsbezoek is de viering van 300 jaar Liechtenstein en het eeuwfeest van het aangaan van diplomatieke betrekkingen in 1919. Sinds die tijd vertegenwoordigt Zwitserland het vorstendom ook in het buitenland, met uitzondering in het handvol landen waar Liechtenstein wel een eigen ambassade heeft. De munt- en douane-unie zijn ook bijna honderd jaar oud en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart van zijn land, zei Alois.

Geschenken

Naast politieke gesprekken met leden van de Zwitserse Bondsraad over bijvoorbeeld de gevolgen van de brexit, was er ook een uitwisseling van geschenken. Alois kreeg alpineski’s in de kleuren rood-blauw van zijn vorstendom en president Mauer langlaufski’s in de Zwitserse kleuren. De eerste dag van het bezoek werd besloten met een galadiner. Donderdag wordt het bezoek voortgezet in Lausanne en Vevey.

De erfprins, die vanuit het vlak bij Liechtenstein gelegen Sargans met de trein naar Bern reisde, is formeel geen staatshoofd maar zijn vader vorst Hans Adam II heeft hem in 2004 belast met het dagelijks bestuur. Hans Adam was zelf in 1990 op staatsbezoek in Zwitserland, een jaar nadat hij op de troon was gekomen.