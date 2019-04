Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag in Madrid een forum over media en geestelijke gezondheid bijgewoond. Op het forum spraken journalisten met belangenverenigingen uit de geestelijke gezondheidszorg over de woorden die media gebruiken als ze berichten over geestelijke gezondheid en het belang van de juiste woordkeuze bij dit onderwerp.

Letizia kwam naar het hoofdkantoor van het Spaanse persbureau EFE, de nieuwsorganisatie waar ze vroeger zelf korte tijd werkzaam was. Het evenement bracht journalisten en communicatieprofessionals van verschillende mediaorganisaties en mensen met een psychische stoornis samen, om ervaringen uit te wisselen. Ook de Spaanse minister van Volksgezondheid, María Luisa Carcedo, was hierbij.

Op de bijeenkomst werd voor de Spaanse media een website gepromoot die voorstellen doet voor passend taalgebruik en afbeeldingen aanbiedt die als illustratie kunnen dienen bij de verhalen over geestelijke gezondheid.

