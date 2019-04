Artiesten Wudstik, Maria Fiselier en Ginger treden tijdens Koningsdag 2019 op voor de koninklijke familie. Dat heeft de gemeente Amersfoort donderdag bekendgemaakt. De organisatie heeft heel bewust gekozen voor lokale zangers.

Oud-The Voice of Holland-kandidaat Wudstik zal Koningsdag bij de Mariënhof openen met zijn lied Mooi. Maria Fiselier uit Hoogland en Ginger uit Amersfoort doen samen een duet op het Lieve Vrouwekerkhof. Zij worden ondersteund door het Amersfoorts Jeugd Orkest.

Ook Ginger (25) was kandidaat van The Voice of Holland. Hij maakte het afgelopen seizoen veel indruk met zijn nummer Papa treur niet, over zijn vader die hij al geruime tijd als mantelzorger bijstaat. Operazangeres Maria Fiselier (30) schitterde vorig seizoen in het tv-programma Beste Zangers.