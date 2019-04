We slaan door! Het contact met de Vorstenvolgers op Facebook en Instagram is verslavend leuk. Zo leuk dat wij het in onze vrije tijd maar moeilijk los kunnen laten. Komen we een leuk nieuwtje tegen of een prachtige foto dan staat het hupsakee en met heel veel lol op onze socialemedia-kanalen. Gaan Karlijn en ik naar de persconferentie over Koningsdag in Amersfoort, dan slepen we een statief mee zodat onze volgers live kunnen meekijken naar de presentatie van de plannen.

Keer op keer ben ik geroerd door de commentaren op onze sociale media wanneer wij bijvoorbeeld melden dat koningin Máxima een kleine chirurgische ingreep heeft ondergaan. Honderden reacties die haar sterkte toewensen. Ook bij verjaardagen zijn de reacties fantastisch. Wat moeten al die lieve wensen fijn zijn voor de Oranjes. En wat is het leuk dat u elkaar ontmoet op onze sociale kanalen. Commentaar geven is nog nooit zo makkelijk geweest. Vanuit de eigen veilige huiskamer reageren op wat online voorbij komt. ‘Wat een lelijke neus’ over een prachtige hertogin, ‘wat een rimpels’ over een prinses. Ik snap het nooit zo, want wat is een lelijke neus? Volgens welke lat? In vergelijking met wat? Ik kijk na zo’n opmerking nog eens naar die neus, maar kan de lelijkheid niet ontdekken. Logisch, want het is een mening van iemand, niet per se mijn mening. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar daar is geen sprake meer van wanneer volgers elkaar uitschelden wanneer ze het niet met elkaar eens zijn.

Natuurlijk mag iedereen een mening hebben, maar het is wel zo prettig wanneer we fatsoenlijk blijven. Hatelijke opmerkingen over en weer verwijderen wij tegenwoordig. Daarin staan we niet alleen. Het personeel op Kensington Palace heeft er een dagtaak aan om alle commentaren te filteren. Het Britse koningshuis heeft inmiddels regels opgesteld om seksistische, racistische en andere kwetsende commentaren op de socialemedia-accounts van het hof te voorkomen. Mensen die deze regels overtreden, worden geblokkeerd of zelfs aangegeven bij de politie.

Aanleiding voor de regels is het online geweld dat vooral gericht is aan het adres van Catherine, Hertogin van Cambridge en Meghan, Hertogin van Sussex. Maar ook Camilla, Hertogin van Cornwall moet het flink ontgelden. Prins Constantijn vroeg zich onlangs online af waarom het zo moeilijk is om op Twitter op een respectvolle manier van mening te verschillen. ‘Waarom denken mensen dat het oké is om op sociale media dit soort dingen te zeggen en durven ze het niet onder eigen naam te doen? Houdt dit een keer op?’, twitterde de prins, wat vervolgens ook werd verspreid door zijn schoonzus prinses Mabel. Zij twittert fanatiek, maar het zijn tweets die hoopvol zijn en aandacht vragen voor de goede zaak. Ze brandt nooit iemand af, maar zet vol energie haar offline missie ook online voort. Want daar zijn socialemedia-kanalen perfect voor.

Vorsten brengt online koninklijk nieuws, de achtergronden en verdieping vindt u in het tijdschrift. Zijn we online een leuk en gezellig eetcafé, het tijdschrift is een Michelin-sterrenrestaurant. Maar waar we ook publiceren, altijd met respect, naar de royals maar zeker ook naar u!

Ik wens u veel leesplezier en zie u graag én met veel plezier terug op onze sociale media.

Wilt u het nummer waar deze column in staat bestellen?

Dat kan hier!