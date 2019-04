Harry en Meghan waren blij verrast door de bijdrage van fans aan goede doelen als cadeau voor hun baby. “De hertog en hertogin van Sussex zijn ontzettend dankbaar voor de stroom van liefde en steun in aanloop naar de komst van hun eerste kind”, is te lezen op hun Instagram-account. Een fan organiseerde afgelopen weekend een ‘babyshower’ op Twitter waarbij mensen onder de noemer #GlobalSussexBabyShower geld konden doneren aan door Meghan gesteunde goede doelen.

“Het koppel was al langer van plan het publiek te stimuleren een donatie te doen aan geselecteerde organisaties voor kinderen en ouders in nood in plaats van het sturen van cadeaus”, vervolgt de boodschap. “Als je al een donatie hebt gedaan dan is het koppel erg dankbaar. Als je er nog over nadenkt dan vragen ze je vriendelijk om een van de verschillende organisaties te kiezen die ze hebben geselecteerd.” De gekozen goede doelen worden de komende dagen op de Instagram-account van Harry en Meghan uitgelicht.

“De hertog en hertogin blijven de warme wensen en vriendelijkheid tijdens deze bijzonder gelukkige periode in hun leven waarderen”, luidt het verder. “Bedankt voor alle liefde.”