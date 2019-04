Dennis Verbaas en zijn vrouw prinses Aminah hebben zaterdag op het racecircuit van Sepang een feestje kunnen vieren. Prins Jefri, de jongere broer van Aminah, beleefde namelijk een droomdebuut in zijn eerste race voor het Johor Motorsports Team bij de 2019 GT World Challenge Asia. Samen met teamgenoot Jazeman Jaafar finishte hij in zijn Mercedes derde.

Dat was een huzarenstukje, aldus de Royal Press Office van de koninklijke familie van Johor die op sociale media flink uitpakte om verslag te doen van de race. Volgers op Instagram verbaasden zich overigens over de naam die de prins gebruikt voor zijn race-activiteiten: Jefri Ibrahim. Op zijn eigen account heet hij Abdul Rahman.

De prins ging van start vanaf de twintigste positie en wist zich op te werken naar plaats elf alvorens Jazeman Jaafar het stuur overnam en in de laatste ronde de ervaren Nederlandse Nieuw-Zeelander Chris van der Drift nog wist te achterhalen om in de GT3 Pro-Am race de derde plaats te pakken. Jaafar was trots op de prestatie van zijn teamgenoot. De prins is pas een half jaar geleden serieus begonnen met racen.

Naast Dennis en Amaniah kreeg de vorstelijke rijder ook morele steun van zijn moeder, sultana Zarith van Johor. Zondag is er een tweede race op het circuit van Sepang, waar in voorbije jaren ook de Grote Prijs van Maleisië is gehouden.