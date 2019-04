De Noorse kroonprins Haakon heeft zaterdag zijn tweedaagse officieel bezoek aan het mini-koninkrijk Tonga in de Stille Zuidzee afgerond. Haakon is nu op weg naar Fiji en gaat later in de week ook nog naar Samoa. Doel van de reis is om steun te betuigen aan de eilandstaten en uit eerste hand te leren over de gevolgen van de klimaatverandering voor deze kleine kwetsbare landen.

“We weten dat de Pacifische eilanden kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Ik ben hier om te observeren, luisteren en meer te leren over hoe uw land te maken heeft met stijgende zeespiegels en vaker voorkomende cyclonen. We zien in Noorwegen ook de effecten van klimaatverandering: kortere winters, krimpende gletsjers en teruglopende ijskappen op de Noorse Arctische eilanden van Svalbard”, aldus Haakon in een toespraak in het koninklijk paleis.

Koning Tupou VI en koningin Nanasipau’u hadden de Noorse kroonprins vrijdag al verwelkomd in de hoofdstad Nuku’alofa, en daarna hadden Haakon en de hem vergezellende minister Dag-Inge Ulstein van Ontwikkelingssamenwerking een reeks gesprekken gevoerd. Na een culturele voorstelling aan het begin van de avond volgde een diner. “Tonga en Noorwegen zijn misschien klein in termen van landmassa, maar we zijn beide grote oceaanstaten. In beide landen zijn de oceanen essentieel voor ons levensonderhoud en de sleutel tot onze geschiedenis, economie en identiteit”, zei Haakon.

Hij kon het niet laten om ook de deelname van Tonga aan de laatste Olympische Winterspelen aan te halen, waar vlaggendrager Pita Taufatofua uitkwam op de vijftien kilometer langlaufen. “Hij deed het in minder dan een uur – wat een hele prestatie is gezien het nadeel als het gaat om de sneeuwcondities hier in Tonga.”