Koning Abdullah van Jordanië heeft zaterdagochtend in een conferentiecentrum aan de Dode Zee het 10e Wereld Economisch Forum voor het Midden-Oosten en Afrika geopend. De koning werd bij de openingsbijeenkomst vergezeld door echtgenote koningin Rania en kroonprins Hoessein.

Op de eerste rij van het conferentiecentrum zaten ook de presidenten van Nigeria, Armenië, Djibouti en de Palestijnse staat. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) was eveneens aanwezig alsmede VN-secretaris-generaal António Guterres.

De VN-baas was vol lof over de Jordaanse koning. “Majesteit, u bent altijd een kampioen van de vrede geweest. U bent een stem geweest voor interreligieuze co-existentie en wederzijds respect. En u bent een bondgenoot van mensen in nood in en buiten de regio”, zei Guterres.

“Zoals we allemaal weten, heeft Jordanië buitengewone vrijgevigheid getoond tegenover mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en ontreddering in Palestina, in Syrië en elders, met een enorme impact op de economie en de samenleving van Jordanië”, voegde hij eraan toe.

“Om het juiste te doen voor wanhopige vluchtelingen heeft onze eigen bevolking een enorme prijs moeten betalen”, beaamde koning Abdullah in zijn openingstoespraak. Hij keek dan ook uit naar meer internationale steun en samenwerking. Niet alleen om de Jordaniërs te helpen maar ook de miljoenen vluchtelingen.