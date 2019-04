Als Britse koning in de dop doorliep prins William de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst, hét opleidingsinstituut bij uitstek voor Britse officieren. Maar hij was niet de enige die voor de zware opleiding in Engeland koos om het koninklijk curriculum uit te breiden. Jonge mannen – en vrouwen! – met blauw bloed komen van heinde en verre. Van de emir van Qatar, de koningen Hussein en Abdullah II van Jordanië, prins Victor Duleep Singh (zoon van de laatste maharadja van Lahore): het zijn slechts enkele namen op een lijst illustere mensen die alumnus zijn en die door de gangen van de ruim tweehonderd jaar oude gebouwen zijn gewandeld. Het complex wordt wel eens omschreven als een soort Zweinstein, de kasteel-kostschool uit de Harry Potter-reeks. Maar dan met wapens in plaats van toverstokken.

Zwakkelingen halen er de eindstreep niet. Cadetten die weigeren hun schoenen te poetsen, hun hemden te strijken of zich aan het strakke keurslijf te houden, hoeven zich überhaupt niet aan te melden. Divagedrag wordt ook niet gewaardeerd. Officier-cadet koning Hussein werd eens gapend gezien tijdens een parade. Zijn sergeant stuurde hem voor straf rennend naar de voorzijde van het complex, waar het standbeeld van koningin Victoria staat. Hij moest haar zijn excuses aanbieden en vervolgens komen terugrennen. De koning spurtte weg, maar kwam niet terug. Toen de sergeant hem opzocht, had hij zijn excuus al klaar. ‘Ik ben naar haar toegegaan om me te excuseren’, zei Hussein. ‘Ze keek me aan en zei: “Als monarchen onder elkaar: je ziet er wat moe uit, dus waarom ga je niet even liggen?”’ Welke berisping hem vervolgens stond te wachten, vertelt de geschiedenis niet.

Geen speciale behandeling

Als we de ‘gewone’ studenten moeten geloven, krijgen hun koninklijke collega’s een speciale behandeling. Ja, tijdens de dagenlange training in de bossen van Wales, in zompige uniformen, doorweekt tot op het bot, krijgen de cadetten uit het Midden-Oosten een extra kledingpakket dat de Britten pas in het poolgebied zouden krijgen. Maar dat heeft niets te maken met hun koninklijke afkomst, maar omdat ze niet gewend zijn aan de kou. De zware ontberingen en de bikkelharde tests nekken velen. Beproevingen als loopgraven maken en niet slapen voor die af zijn, ook al duurt dat ruim 48 uur. Fysiek en mentaal worden de studenten binnenstebuiten gekeerd. Het gaat om overleven. Zo nodig de trekker overhalen om het leven van mensen uit je peloton te redden. Het enige juiste. Voor vorst en vaderland. Voor koningin Elizabeth dus, wat je afkomst ook is.

Koning Abdullah van Jordanië herinnert zich zijn tijd nog goed: ‘De opleiding was opzettelijk hard, en de leiding verwachtte niet anders dan dat mensen er de brui aan zouden geven. Ze wilden alleen de geschikte kandidaten overhouden, mensen die niet onder druk en uitputting bezweken.’ Of er blauw of rood bloed door de aderen vloeit, de oefeningen zijn op Sandhurst voor alle cadetten hetzelfde, geen uitzonderingen. ‘Op Sandhurst en tijdens mijn jaar in het Britse leger werd ik net zo behandeld als de andere cadetten en tweede luitenants,’ vertelt Abdullah, die in 1980 begon. ‘Dat was belangrijk, want [..] ik was van plan om carrière te maken in het leger. Ik wilde niet af en toe in een Mercedes aan komen rijden en dan de troepen inspecteren. Ik wilde zo veel mogelijk gewoon een officier zijn, mijn mannen aanvoeren en aan hun zijde strijden.’

Naar conflictgebieden

Majoor-generaal Pearson, de commandant van de opleiding, erkent dat iedere royal hetzelfde gruwelregime heeft ondergaan als andere officieren-in-opleiding. Net als prins Harry, kroonprins Leka van Albanië, de Sultan van Brunei, kroonprins Pavlos van Griekenland, of Jean, Henri en Guillaume van Luxemburg is Abdullah op de opleiding klaargestoomd om te vechten in conflictgebieden. ‘Tijdens de Falkland-oorlog, die in april 1982 begon, kregen we voor het eerst metalen penningen om onze hals met persoonlijke informatie, zodat gesneuvelde militairen kunnen worden geïdentificeerd,’ schrijft Abdullah in zijn autobiografie. ‘Ik belde mijn vader, vertelde over de penningen en zei dat er een kans was dat we daarheen zouden worden gestuurd. Zonder een seconde te aarzelen zei hij: “Als ze gaan, ga jij mee.” Uiteindelijk werd een andere eenheid gestuurd.’

‘De eerste vijf weken waren een hel,’ herinnert de koning van Jordanië zich. ‘We deden urenlang exercities, stonden nog voor het licht was al op om in de stromende regen te joggen en poetsten eindeloos onze laarzen, terwijl we keer op keer werden afgeblaft door sergeanten. Ik dacht: “Waar ben ik in godsnaam aan begonnen?”’

Feestjes

Maar mooie herinneringen koesteren de koninklijke alumni ook. Zoals een feestje met het thema ‘James Bond’, waarbij ook aanhang aanwezig mocht zijn. William kwam natuurlijk met Catherine, die in een duikerspak kwam. William werd gefotografeerd als… Bondgirl, gehuld in een groene bikini. Een officier maakte een foto en stuurde die naar een tabloidkrant, maar werd uiteindelijk niet gepubliceerd.

Voor prins William zat het erop in december 2006. Koningin Elizabeth, prins Charles en andere familieleden waren present bij de afzwaaiceremonie, ook de vrouw met wie hij in 2011 voor het altaar zou staan. De koningin inspecteerde de troepen met vers afgestudeerde cadetten, maar hield even halt bij haar kleinzoon om wat tegen hem te zeggen. Ze liet William glimlachen.

Sandhurst is een onvergetelijke ervaring, met lessen die een leven lang belangrijk blijven. Abdullah van Jordanië herinnert zich sergeant Lawley, ‘een soort militaire filosoof.’ Tijdens een moment dat de twee tijdens een oefening hadden, sprak de sergeant de aanstaande koning toe. ‘Meneer Abdullah, ik wil u even iets duidelijk maken.’ Hij wachtte even om zijn woorden extra veel indruk te laten maken. ‘In de bagger komt u hoe dan ook terecht. Maar hoe diep, dat bepaalt u zelf.’ Abdullah maakte er zijn motto van. ‘Vandaag de dag houd ik zijn woorden voor ogen als ik voor een moeilijke situatie sta.’

> lees ook het bericht over de recente komst van William naar Sandhurst