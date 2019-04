Als het aan D66 ligt, wordt de sultan van Brunei een hem toegekende hoge Nederlandse onderscheiding weer afgenomen.

Het Aziatische staatshoofd voerde onlangs een reeks sharia-wetten in. Twee mannen die seks met elkaar hebben, kunnen daarvoor bijvoorbeeld nu de doodstraf door steniging krijgen, bij diefstal kan een hand worden afgehakt.

“Terwijl LHBTI’ers worden bedreigd met steniging kan de sultan met het allerhoogste koninklijke metaal op zijn borst paraderen. Dat is onverteerbaar”, reageert D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Het is de vraag of een onderscheiding zonder meer kan worden ingetrokken.

Toenmalig koningin Beatrix maakte de steenrijke sultan in 2013 Ridder grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit hoogste Nederlandse eerbetoon wordt normaliter verleend aan mensen die ‘bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving’ hebben verricht.