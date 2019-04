De Japanse prins Hisahito is maandag voor het eerst naar zijn nieuwe school gegaan. Zijn ouders, prins Akishino en prinses Kiko, brachten hem weg, melden Japanse media.

Op beelden is te zien dat de drie voor de fotografen poseren vlak voordat Hisahito de middelbare school van de Ochanomizu Universiteit betrad. Maandag was er een speciale openingsceremonie voor nieuwe leerlingen. In totaal zijn er 114 nieuwe studenten, waaronder Hisahito.

De 12-jarige Hisahito rondde vorige maand de basisschool af. Eind deze maand doet zijn opa keizer Akihito een stap terug en wordt zijn oom Naruhito keizer. De jonge prins wordt dan tweede in lijn van troonopvolging en de enige in zijn generatie.

Prins Akishino en zijn vrouw breken met een keizerlijke traditie door hun zoontje naar de middelbare school van de Ochanomizu Universiteit te sturen. Tot nu toe volgden leden van het keizershuis het schoolsysteem van de Gakushuin Universiteit.