Thaise monniken hebben maandag het water gezegend dat over een maand wordt gebruikt bij de rituele wassing van koning Vajiralongkorn vóór zijn kroning. Dit gebeurde onder meer in Vihara Phra Mongkol Bophit, een oude tempel in de provincie Ayutthaya.

Het zegenen van het water vond tegelijkertijd plaats op 76 andere plekken, verspreid over het hele land.

Over een maand wordt de koning in het Grand Palace gekroond. De kroning gaat op 4 mei van start en duurt drie dagen.