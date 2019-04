In de aanloop naar de troonswisseling is de Japanse premier Shinzo Abe maandag op audiëntie geweest bij de aanstaande keizer Naruhito. Over de inhoud van het gesprek is na afloop niets bekendgemaakt.

Bronnen dichtbij de premier melden echter dat is gesproken over hoe ‘Reiwa’ is gekozen voor de naam van het tijdperk waarin Naruhito vanaf 1 mei gaat regeren, en dat ook zijn eigen postume naam zal worden.

Verder zouden de voorbereidingen op de troonsafstand van keizer Akihito en de troonsbestijging van Naruhito zelf ter sprake zijn gekomen. Anders dan bijvoorbeeld in Nederland in 2013 het geval was bij de troonswisseling heeft de aanstaande keizer nauwelijks eigen inbreng bij de plechtigheden, die grotendeels zijn gebaseerd op eeuwenoude tradities.

Premier Abe is afgelopen vrijdag al langsgegaan bij keizer Akihito om hem eveneens op de hoogte te brengen van de voorbereidingen.