Pieter van Vollenhoven zou soms bij zijn kinderen “meer willen ingrijpen. Maar je staat als ouders aan de zijlijn, je hebt eigenlijk maar heel weinig invloed.”

Dat stelde de man van prinses Margriet maandag in een groot interview op NPO Radio 1. Met deze uitspraken reageerde mr. Pieter op de vraag van Tijs van den Brink wat hij vindt van de kritiek die zijn zoon, Bernhard jr., regelmatig voor zijn kiezen krijgt op zijn werk als vastgoedbelegger.

Bernhard is met meer dan driehonderd adressen een van de grootste beleggers in Amsterdam. De gemeente legde Bernhard en zijn zakenpartners onlangs een dwangsom op nadat zij diverse waarschuwingen over allerlei overtredingen in de wind hadden geslagen. Diverse politieke partijen, zoals de SP en de ChristenUnie, uitten felle kritiek op het ‘huisjesmelken’ van Bernhard.

Formule 1

“Het is mijn werkterrein niet, ik kan niet goed beoordelen of hij fair wordt behandeld”, stelde Van Vollenhoven. Maar als vader “heb je een rol in het leven om je kinderen te begeleiden. Maar iedereen gaat zijn eigen weg, en draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.”

De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid steunt zijn zoon wel in zijn plan om de Formule 1 naar Nederland te halen. “Al vind ik het racen zelf vooral lawaaierig”, voegde Van Vollenhoven daar meteen aan toe.